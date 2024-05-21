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10:35, 21 мая 2024Мир

В Иране началась церемония прощания с погибшими при крушении вертолета Раиси

IRNA: в Иране прощаются с погибшими при крушении вертолета президента Раиси

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В городе Тебриз началась церемония прощания с погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщает IRNA.

Как отмечает агентство, в поминальном шествии участвуют несколько тысяч человек, большинство из которых облачено в одежду траурных цветов.

Уточняется, что похороны пройдут в других городах Ирана. После прощания в Тебризе гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в мечети.

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      Виктория Кондратьева
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