В Иране началась церемония прощания с погибшими при крушении вертолета Раиси

IRNA: в Иране прощаются с погибшими при крушении вертолета президента Раиси

В городе Тебриз началась церемония прощания с погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщает IRNA.

Как отмечает агентство, в поминальном шествии участвуют несколько тысяч человек, большинство из которых облачено в одежду траурных цветов.

Уточняется, что похороны пройдут в других городах Ирана. После прощания в Тебризе гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в мечети.