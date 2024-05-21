В Москве произошел конфликт со стрельбой

Прокуратура Москвы сообщила о конфликте со стрельбой из травматического оружия

Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел в Москве. В результате пострадали люди, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что конфликт произошел на Медынской улице в Москве. Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств инцидента, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела.

«По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Есть пострадавшие», — отмечается в публикации.

До этого Mash написал, что неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в Западном Бирюлево в Москве. Telegram-канал также опубликовал видео инцидента.