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21:27, 21 мая 2024Силовые структуры

В Москве произошел конфликт со стрельбой

Прокуратура Москвы сообщила о конфликте со стрельбой из травматического оружия

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел в Москве. В результате пострадали люди, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что конфликт произошел на Медынской улице в Москве. Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств инцидента, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела.

«По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Есть пострадавшие», — отмечается в публикации.

До этого Mash написал, что неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в Западном Бирюлево в Москве. Telegram-канал также опубликовал видео инцидента.

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