В российском регионе во время пожара появился смерч и попал на видео

В Амурской области на камеры попал смерч во время пожара

На фоне лесных пожаров в Амурской области местные жители засняли смерч из дыма. Видео поделился Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованных кадрах в Свободненском районе вверх поднимается столб дыма из пепла. Это редкое явление, во время которого горячий воздух поднимается над горящей землей и смешивается с холодным.

На понедельник, 20 мая, в Приамурье зафиксировали 11 лесных пожаров. Из них два локализованы на площади 119 гектаров в Магдагачинском и Сквороводинском округах.

Ранее в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в этом году активному распространению огня, помимо человеческого фактора, способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность.