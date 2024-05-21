В США заявили о расколе ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

Politico: ордер МУС на арест премьера Израиля Нетаньяху расколол ЕС

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху расколол Европейский союз (ЕС). Об этом пишет американский журнал Politico.

«Хотя израильские политики всех мастей резко осудили просьбу Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест высокопоставленных чиновников, реакция европейских лидеров разделилась», — пишет издание.

Politico отмечает, что в поддержку ордера МУС выступили глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиб, а также Министерство иностранных дел Франции, опубликовавшее по этому поводу заявление.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал возмутительной попытку поставить в один ряд «представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации» из ХАМАС. С аналогичным осуждением решения МУС выступил и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал запрос МУС об ордере на арест Нетаньяху, призвав не путать и не уравнивать Израиль и ХАМАС.