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16:00, 21 мая 2024Мир

В Турции указали на ряд странностей в крушении вертолета президента Ирана

Turkiye: Раиси летел не на российском Ми-171, а на старом американском вертолете

Фото: WANA / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси обычно летал на российских вертолетах Ми-171, но 19 мая в Тебриз полетел на американском Bell-212. На ряд странностей в катастрофе вертолета, которая унесла жизни иранского президента, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, указало турецкое издание Turkiye.

«Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для полета в Тебриз выбрали американский вертолет, собранный 30 лет назад», — отметил источник газеты в иранских органах безопасности.

Кроме того, источник издания указал на то, что ранее пилоты на полеты Раиси назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а в день крушения пилоты были из кадров иранской армии.

Turkiye также сообщила, что Абдоллахиана не должно было быть на борту. Глава иранского МИД и губернатор Тебриза Малик Рахмети должны были вместе сесть на другой вертолет, однако в последний момент перед вылетом произошли изменения. Также на президентском борту были имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, экипаж вертолета и один охранник.

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      Семен Александров
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