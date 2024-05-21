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18:58, 21 мая 2024Силовые структуры

Восемь раз переводивший деньги «Азову» украинец предстанет перед судом в ЛНР

В Луганске осудят гражданина Украины, 8 раз переводившего деньги полку «Азов»

Фото: Clique Images / Unsplash

В Луганске осудят гражданина Украины, который не менее восьми раз переводил деньги националистическому полку «Азов» (организация внесена в список террористических и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Луганской народной республике (ЛНР).

По данным следствия, обвиняемый в период с февраля по ноябрь 2023 года оказывал финансовую помощь с использованием мобильной платформы участникам полка «Азов», зная, что эта организация признана террористической и запрещена в России. Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении украинца было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее сотрудники ФСБ в ЛНР пресекли попытки сотрудничества трех граждан Украины с украинской разведкой.

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      Олеся Мицкевич
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