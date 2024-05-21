Житель ДНР несколько раз изнасиловал 11-летнюю падчерицу

В ДНР задержали отчима, несколько раз изнасиловавшего 11-летнюю падчерицу

В Донецкой народной Республике (ДНР) задержали 33-летнего мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю падчерицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, инцидент произошел в Енакиево. Отчим насиловал девочку с марта по апрель. Она боялась рассказать о произошедшем матери. Когда потерпевшая все же призналась, женщина обратилась в полицию и написала заявление на супруга.

Найти подозреваемого удалось около морга центральной городской больницы.

Ранее стало известно, что Нагатинский районный суд арестовал обвиняемого в изнасиловании 15-летней девушки в квартире на юге Москвы.