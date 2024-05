Китай наложил санкции на 12 американских оборонных компаний

Китай ввел санкции против 12 американских оборонных компаний за продажи Тайваню

МИД Китая объявил о введении санкций против 12 американских военно-промышленных компаний, а также десяти руководителей. Поводом для такого решения стала продажа оружия Тайваню, а также необходимость ответа на санкции США, введенные против предприятий, которые связаны с Россией, сообщает ТАСС.

Под ограничительные меры попали Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Intercoastal Electronics, System Studies and Simulation, Iron Mountain Solutions, Applied Technology Group и Arcient.

Представители ведомства указали, что Вашингтон долгое время игнорировал позицию Китая по украинскому кризису и вводил «незаконные односторонние санкции», а оружейные сделки с Тайванем подрывают суверенитет страны. Недвижимость и другие активы всех указанных компаний на территории КНР будут заморожены.

Персональные санкции в виде запрета на въезд введены против президента Northrop Grumman Corporation Кейти Уорден, вице-президентов этой компании Мэтью Бромберга, Бенджамина Дэвиса, Томаса Джонса, Стивена О'Брайена и Рошан Редер, вице-президентов General Dynamics Фирата Гезена, Джейсона Эйкена, Эми Гиллиланд и Кристофера Брейди.

Ранее Пекин объявил о вводе санкций за торговлю оружием с Тайванем против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense и Space & Security. Им запрещено ввозить и вывозить продукцию из Китая и инвестировать в стране. Топ-менеджменту также закрыли въезд в КНР и запретили получать вид на жительство.