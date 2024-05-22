72-летний киномагнат рассказал об очередном ребенке от жены на 30 лет младше

Кинопродюсер из Китая рассказал об общем ребенке с женой на 30 лет младше его

Китайский киномагнат рассказал об очередном совместном ребенке с женой младше его на 30 лет. Об этом пишет South China Morning Post.

72-летний известный кинопродюсер Чжан Цзичжун состоит в браке с 42-летней Ду Сянлинь уже семь лет. В апреле Чжан и Ду вместе были на предродовом осмотре. Мужчина признался, что растрогался, услышав сердцебиение ребенка. Его жена назвала происходящее «даром небес, благословением». Она считает, что рождение детей сможет привести талантливых людей в стареющее общество Китая.

До того как стать женой киномагната, Ду работала его агентом. Тогда она вернулась в Китай, защитив диссертацию во Франции. У пары есть общие сын и дочь. Чжан и Ду также воспитывают восьмилетнего мальчика, который, предположительно, был рожден женщиной еще в предыдущих отношениях. Кроме того, у самого продюсера есть двое детей от первого брака.

Пара делится семейной жизнью в своем блоге в Douyin (китайский аналог TikTok). У них около пяти миллионов подписчиков. В одном из видео Чжан рассказал, что он выбрал Ду не из-за красоты, и она его выбрала не из-за денег. «Нас на самом деле тянуло друг к другу, мы по-настоящему влюблены. Мы разделяем страсть к традиционной китайской культуре», — объяснил мужчина. В другом видео он бросил работать, как только понял, что Ду страдает от утренних приступов тошноты. Чжан сделал ей массаж и принес сладкую воду и фрукты.

Пара с 30-летней разницей в возрасте вызвала неоднозначную реакцию китайских пользователей. Кто-то утверждает, что вместе Чжан и Доу похожи на деда и внучку. Другие считают, что возраст не мешает режиссеру быть хорошим романтическим партнером.

Чжан известен в сфере кино адаптациями таких классических китайских романов, как «Троецарствие», «Речные заводи» и «Путешествие на Запад», а также экранизациями произведений Цзинь Юна о боевых искусствах.

Ранее сообщалось, что в США 63-летняя женщина рассказала о совместном ребенке с 26-летним партнером. Паре наконец удалось зачать ребенка при помощи суррогатной матери после нескольких неудачных попыток.