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07:31, 22 мая 2024Ценности

Актриса пришла на модную вечеринку в обнажающем грудь топе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская актриса и модель Уоллис Дэй пришла на вечеринку итальянского бренда Roberto Cavalli в Каннах в обнажающей грудь одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость выбрала в качестве наряда для модного мероприятия прозрачный черный топ в виде двух скрещивающихся в районе ключиц полос ткани. При этом сквозь украшенный бисером предмет гардероба просвечивала грудь отказавшейся от бюстгальтера звезды. Она также примерила удлиненные расклешенные брюки в тон.

Фото: Jacopo Raule / FilmMagic / Getty Images

Артистка предстала перед камерой со стрижкой каре, уложив волосы мелкими волнами. Также она нанесла макияж в естественной цветовой гамме, подчеркнув губы розовым блеском.

Ранее в мае американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на вечеринку в Нью-Йорке в обнажающем грудь корсете и трусах.

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      Карина Черных
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