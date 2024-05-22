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15:50, 22 мая 2024Из жизни

Два брата украли два миллиарда рублей за 12 секунд

В США арестовали братьев, укравших криптовалюту на два миллиарда рублей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В США арестовали двух братьев, которые, по версии обвинителей, придумали и провернули первую в своем роде атаку на криптовалюту Ethereum. Об этом сообщает The Washington Post.

24-летний Антон Перайр-Буэно и 28-летний Джеймс Перайр-Буэно окончили престижный Массачусетский технологический институт. Согласно обвинительному заключению, при разработке атаки они использовали полученные там навыки, а также свои познания в области криптовалютного трейдинга.

В апреле 2023 года им удалось вмешаться в процесс, который служит для проверки подлинности транзакций Ethereum. За счет этого они перенаправили себе средства, которые перечисляли их жертвы — три криптовалютных трейдера. За 12 секунд братья украли у них криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей).

После кражи они приложили значительные усилия, чтобы избежать идентификации. В частности, они создали несколько подставных компаний, а для вывода добытых средств использовали многочисленные счета и иностранные криптовалютные биржи. Несмотря на эти предосторожности, американские правоохранительные органы все же смогли их вычислить.

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Братьев арестовали. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств коммуникации и сговоре с целью отмывания денег. Если их признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению.

Ранее сообщалось, что на свалке в британском городе Ньюпорт (Уэльс), куда случайно выбросили диск с восемью тысячами биткоинов, построили забор и поставили круглосуточную охрану.

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      Олег Парамонов
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