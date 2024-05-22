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11:20, 22 мая 2024Мир

Дипломат объяснил слова Блинкена о Раиси радостью США от чужих проблем

Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются «на ура»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Нет ничего странного в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран «выиграл» от гибели президента страны Эбрахима Раиси, поскольку проблемы других стран в США воспринимаются «на ура». Слова американского дипломата прокомментировал бывший посол России в исламской республике в 2001-2005 годах Александр Марьясов, сообщает РИА Новости.

«Иранцы отвечали взаимностью после введения санкций, после усиления нажима на Иран. В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в Соединенных Штатах "на ура"», — объяснил дипломат.

Ранее Блинкен позлорадствовал над гибелью Раиси и предположил, что иранский народ и мир в целом выиграли от произошедшего. Таким образом глава ведомства ответил на вопрос американского сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси не стало».

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      Семен Александров
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