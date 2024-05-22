Черноморский флот уничтожил безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Черноморский флот: истребители Су-30СМ уничтожили в Черном море катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном морпе. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Удары по катерам наносились истребителями Су-30СМ — морская авиация уничтожила морские цели в акватории.

«Экипажи получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров ВСУ в одном из морских районов. В ходе отработки боевой задачи летчики выполнили поиск морской цели, осуществили маневры по заходу на цель и провели бомбометание по обнаруженным безэкипажным катерам», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что силы Черноморского флота выполнили поставленную задачу и вернулись на аэродромы базирования.

Ранее минобороны России показало видеозапись уничтожения морских дронов ВСУ. На кадрах видно, что беспилотные катера обстреливают как с бортов кораблей, так и с вертолетов. Затем на видео демонстрируется один из подбитых объектов противника, охваченный пламенем.