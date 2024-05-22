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12:15, 22 мая 2024Бывший СССР

В России отреагировали на призывы к украинцам готовиться к потере территорий

Депутат Чепа: Украина продолжает терять территории, несмотря на поставки техники

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Украина продолжает терять территории, несмотря на поставки новой техники, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, теперь военные чиновники страны вынуждены признавать реальность.

«[Когда украинские чиновники призывают граждан готовиться к территориальным потерям], мы вспоминаем рекомендации США и союзников посеять страх среди мирного населения Украины, — сказал Чепа. — Вместе с тем, по событиям, происходящим в сегодняшней Украине, по тому, что территории действительно сдают, можно предположить, что так и будет продолжаться».

Политик допустил, что запугивание может быть одной из причин, по которым украинские власти делают подобные заявления. Но также это может быть и признанием объективной реальности.

«Мы видим, как меняется ситуация на фронтах, несмотря даже на то, что идет передача Украине новой техники. Вооруженные силы страны терпят поражение», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Киеве военные чиновники призывают граждан готовиться к территориальным потерям Украины в ближайшие месяцы.

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