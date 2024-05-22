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11:29, 22 мая 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковала командование ВСУ

Депутат Рады Безуглая: после смены Залужного ничего не изменилось
Александр Сырский, Кирилл Буданов (слева направо)

Александр Сырский, Кирилл Буданов (слева направо). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Вооруженные силы республики (ВСУ) и главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, добавив, что после смены бывшего главкома Валерия Залужного ничего не изменилось. Об этом она написала в Telegram.

«Про "ничего не изменилось" и генеральские касты. Что ж, Сырский, главнокомандующий ВС Украины, не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы», — написала Безуглая.

По ее словам, она безуспешно пыталась работать с Сырским несколько месяцев, а «генеральная фракция», назначенная в феврале, уничтожает шансы на перемены и победу.

«Сырский — главком ВСУ, сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль (…) жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в армии. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты», — заявила Безуглая.

Помимо этого, назначенный начальник генштаба Анатолий Багрилевич, по ее мнению, увеличил бюрократию в армии вдвое, а Командующий сухопутными войсками Александр Павлюк имитирует бурную деятельность перед отправкой людей на фронт.

Ранее пленный украинский солдат Сергей Гуд рассказал об аресте сослуживцев за критику главнокомандующего и о призывах своих сослуживцев к побегу из рядов украинской армии на фоне слухов о замене Залужного на Сырского. По его словам, сослуживцы помнили Сырского по боям под Дебальцево в 2015 году и заявили, что ситуация станет только хуже.

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      Валентин Карант
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