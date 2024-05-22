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12:43, 22 мая 2024Ценности

Дочь Джонни Деппа обнажила грудь для журнала

Фото: @lilyrose_depp

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп обнажила грудь для журнала ALL–IN. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради в рамках съемки примерила голубую юбку ниже колена прямого кроя и отделанный белым кружевом бежевый жакет. Кроме того, 24-летняя манекенщица надела черную рубашку с вырезом, который оголял бюст.

Также модель запечатлели в трусах и полупрозрачном кружевном топе, когда она сидела на террасе среди рассыпанных яблок. В то же время на одном из кадров артистка предстала перед камерой, лежа в кровати на розовом пледе в аналогичном наряде.

Ранее дочь британского актера Джуда Лоу посетила Каннский кинофестиваль в Париже, Франция, в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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