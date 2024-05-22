Два человека пострадали при налете беспилотников на российский регион

Беспилотники атаковали Белгородскую область, одного человека спасти не удалось

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Беленькое, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, населенный пункт с таким названием находится примерно в 15 километрах от российско-украинской границы.

Пострадали два человека, одного из них спасти не удалось — мужчина получил множественные осколочные ранения. Еще одного местного жителя отправили в больницу на автомобиле скорой помощи. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее 22 мая беспилотник атаковал электропоезд в Белгородской области. Никто не пострадал, при этом повреждения получили железнодорожное полотно и контактная сеть. На время устранения повреждений между населенными пунктами будет налажено автобусное сообщение.