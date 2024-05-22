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19:46, 22 мая 2024Ценности

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с декольте до талии

54-летняя Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма в платье с декольте до талии

Фото: Marco Ugarte / AP

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в наряде с вырезом до талии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 54-летняя артистка посетила прошедшую в столице Мексики премьеру фильма «Атлас», в котором исполнила одну из главных ролей. В качестве наряда на мероприятие она выбрала белое макси-платье с рюшами и длинными рукавами.

При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте, обнажавшим часть груди, и оголяющим ноги разрезом до бедра. Также знаменитость надела бежевые босоножки на массивной платформе и каблуках и уложила волосы в фактурный пучок, оставив две пряди по обеим сторонам лица.

Ранее в мае голливудский актер Бен Аффлек попытался развеять слухи о скором разводе с американской певицей Дженнифер Лопес и стал объектом обсуждений в сети.

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      Алина Гостева
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