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00:19, 23 мая 2024Наука и техника

ФСБ рассекретила документы о бесчинствах военных США в Берлине в 1945 году

ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Вид на разрушенное здание Рейхстага в Берлине

Вид на разрушенное здание Рейхстага в Берлине. Фото: Леонид Коробов / РИА Новости

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях американских и французских военнослужащих в Берлине в 1945 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», — говорится в докладной записке начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева от 9 ноября 1945 года на имя заместителя наркома внутренних дел Ивана Серова.

В справке от 19 ноября 1945 года отмечается, что «за последнее время участились случаи бесчинства и грабежа населения Берлина со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск».

Для управления советской зоной оккупации Германии была создана Советская военная администрация в Германии (СВАГ). Всю территорию СВАГ разделили на несколько оперативных секторов органов госбезопасности и внутренних дел СССР. В функции Берлинского оперативного сектора входило наблюдение за обстановкой и поведением союзных войск в своих зонах оккупации Берлина.

После поражения Третьего рейха вся его территория была занята союзниками, всю страну поделили на советскую, американскую, британскую и французские зоны оккупации. Советская военная администрация в Германии существовала с 1945 по 1949 год — до момента создания Германской демократической республики (ГДР).

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      Марина Совина
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