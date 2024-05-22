Гинцбург оценил необходимость изменения «Спутника V» из-за варианта FLiRT

Гинцбург не увидел необходимости изменения «Спутника V» из-за варианта FLiRT

Необходимости менять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за обнаруженного в России варианта вируса FLiRT нет, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

«Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет», — сказал специалист.

По его мнению, предстоит понаблюдать за тем, как вакцина будет действовать при этом варианте COVID-19, после чего принимать необходимые для корректировки состава решения, если они потребуются. Гинцбург напомнил, что спектр антител, который вырабатывается у человека после вакцинации «Спутником V» шире, чем после других препаратов.

О том, что в России выявили вариант коронавируса FLiRT, стало известно в среду, 22 мая. Как уточнили в Роспотребнадзоре, доминирующим штаммом в стране при этом остается омикрон, однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупреждал о возможном всплеске заболеваемости вариантом вируса FLiRT. По его словам, всплески сначала начнутся в США и Европе, а после небольшого временного промежутка придут и в Россию, однако слишком масштабными они не будут.