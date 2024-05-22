Глава МИД Франции допустил признание Палестины

Глава МИД Франции Сежурне: Париж допускает признание Палестины

Франция допускает признание Палестины суверенным государством, но пока не готова присоединиться к другим странам в этой инициативе. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне, передает Associated Press.

«Позиция Парижа ясна: признание Палестины не является табу для Франции. Однако мы не считаем, что сейчас существуют условия для того, чтобы это решение было принято», — сообщил дипломат.

Сежурне пояснил, что признание Францией Палестины является не просто «символическим вопросом или политическим позиционированием», а дипломатическим инструментом, который может повлиять на палестино-израильские отношения.

Ранее Сежурне назвал решение о признании суверенности Палестины Ирландией, Испанией и Норвегией несвоевременным шагом. Он объяснил, что подобное действие должно сделать возможными «решающие подвижки в политическом плане».