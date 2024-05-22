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14:17, 22 мая 2024Мир

Во Франции назвали несвоевременным признание Палестины

Глава МИД Франции Сежурне: решение признать Палестину является несвоевременным
Стефан Сежурне

Стефан Сежурне. Фото: Remo Casilli / Reuters

Решение Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину является несвоевременным шагом. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне, передает агентство France Presse.

«Это решение должно быть полезным — другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было "до" и "после"», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Сежурне подчеркнул, что Франция не выступает против самой идеи признания Палестины суверенным игроком на мировой арене. Однако добавил, что текущая ситуация не предрасполагает к подобному решению.

Ранее Испания вместе с Ирландией и Норвегией признала Палестину независимым государством, соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Глава правительства Испании Педро Санчес известен своей позицией по необходимости признания Палестины страной Европейского союза (ЕС). 10 апреля он заявил, что этот шаг представляет «геополитический интерес» для стран ЕС.

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      Максим Габриелян
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