ХАМАС поприветствовал решение европейских стран признать Палестину

CBS: ХАМАС поприветствовал признание Палестины рядом стран Европы

Руководство палестинского радикального движения ХАМАС поприветствовало признание Палестины рядом стран Европы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Смелое сопротивление палестинского народа побудило Норвегию, Ирландию и Испанию признать палестинское государство. Эти последовательные признания являются прямым результатом мужественного сопротивления и легендарной стойкости палестинского народа», — заявил член политбюро движения ХАМАС Бассем Наим.

Также он подчеркнул, что это решение европейских стран «станет поворотным моментом в международной позиции по палестинскому вопросу».

Ранее Палестина поприветствовала решение Норвегии признать ее суверенным государством. Президент государства Махмуд Аббас отметил, что Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживала права палестинского народа и голосовала за них на международных площадках.