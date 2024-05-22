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11:59, 22 мая 2024Мир

ХАМАС поприветствовал решение европейских стран признать Палестину

CBS: ХАМАС поприветствовал признание Палестины рядом стран Европы

Фото: Reuters

Руководство палестинского радикального движения ХАМАС поприветствовало признание Палестины рядом стран Европы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Смелое сопротивление палестинского народа побудило Норвегию, Ирландию и Испанию признать палестинское государство. Эти последовательные признания являются прямым результатом мужественного сопротивления и легендарной стойкости палестинского народа», — заявил член политбюро движения ХАМАС Бассем Наим.

Также он подчеркнул, что это решение европейских стран «станет поворотным моментом в международной позиции по палестинскому вопросу».

Ранее Палестина поприветствовала решение Норвегии признать ее суверенным государством. Президент государства Махмуд Аббас отметил, что Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживала права палестинского народа и голосовала за них на международных площадках.

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      Дарья Устьянцева
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