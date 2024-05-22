ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Ираке

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на армейский автомобиль в Ираке

Исламистская группировка «Исламское Государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за нападение на армейский автомобиль в Ираке в восточной части страны, жертвой которого стал один военный. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на автомобиль на востоке Ирака, жертвой которого стал один солдат», — приводит агентство слова террористической группировки.

Дополнительно сообщается, что двое военных пострадали.

Ранее в США арестовали предполагаемого члена «Исламского государства» спустя два года после того, как он прибыл в страну. По данным портала NBS, 33-летний Джовохир Аттоев, подозреваемый в причастности к ИГ, был арестован две недели назад федеральными сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы США.