Инцидент у бассейна в Европе назвали началом «войн за шезлонги» на курортах

Daily Mail: двое туристов заняли пять шезлонгов в испанском городе Бенидорм

Двое пожилых туристов заняли несколько шезлонгов у бассейна в испанском городе Бенидорм и разгневали пользователей сети своим эгоизмом. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что туристы сложили пять лежаков друг на друга, а сами легли сверху. Фотографии происходившего у бассейна быстро стали вирусными в сети. Таблоиды отметили, что этот инцидент — лишь начало сезона «войн за шезлонги» на популярных курортах мира.

В комментариях юзеры разделились во мнениях. Некоторые решили оправдать пожилых путешественников, заметив, что им могло быть неудобно ложиться на низкие лежаки. Другие же заявили, что это эгоистично по отношению к остальным отдыхающим. «Если лежаков много, то это не проблема», «Это неправильно! Попросите их отдать шезлонги», «Шезлонги им не принадлежат», — писали пользователи.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Пострадавший Сантьяго рассказал, что проводил отпуск с семьей на популярном курорте Европы — острове Фуэртевентура Канарского архипелага.