Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

Муж москвички, которую незнакомец избил утюгом, служит на СВО

Мужчина проник в квартиру к москвичке и избил ее утюгом по голове

Начало событий в новости Мужчина проник в квартиру к москвичке и избил ее утюгом по голове

Муж москвички Мины Распоповой, в квартиру которой проник незнакомец и избил ее утюгом, служит в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом она сама рассказала Telegram-каналу Shot.

По ее словам, супруг больше года назад отправился на СВО в качестве добровольца, его наградили медалью Суворова. Она считает, что у нападения «украинский след».

Пострадавшая рассказала, что около двух часов ночи мужчина оторвал ограничитель с приоткрытого пластикового окна на третьем этаже, залез в квартиру и напал на нее. Он находился, как полагает женщина, под какими-то веществами, потому что у него были «стеклянные глаза». Незнакомец повалил Мину на пол, схватил утюг и стал наносить удары по ее голове. От шума проснулась спавшая в соседней комнате 15-летняя дочь москвички и побежала за помощью. Нападавший сбежал, ничего не взяв из квартиры.

Полицейские сумели его схватить рядом со станцией метро «Сухаревская». Задержанный по фамилии Ратке в возрасте 21 года приехал в Москву за два часа до того, как ворвался в квартиру Мины. Сейчас женщина в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными гематомами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.