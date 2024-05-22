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15:00, 22 мая 2024Силовые структуры

Мужчина проник в квартиру к москвичке и избил ее утюгом по голове

В центре Москвы мужчина проник в квартиру к женщине и попытался убить ее утюгом

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В центре Москвы мужчина проник в дом к женщине и попытался расправиться с ней с помощью утюга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 мая подозреваемый незаконно вошел в квартиру жилого дома. Там находилась потерпевшая и ее несовершеннолетняя ночь. Мужчина избил женщину руками, ногами и утюгом по голове. Пострадавшая смогла оказать сопротивление и вытолкнуть нападавшего из квартиры.

Следователи установили личность фигуранта. Вскоре его доставят на допрос. Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Архангельской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который избил незнакомца из-за грубого ответа.

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      Екатерина Кашурникова
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