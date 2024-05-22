Изучен близлежащий к Земле коричневый карлик

Телескоп Keck II изучил близлежащий к Земле коричневый карлик HD 33632 Ab

Астрономы Северо-Западного университета и других учреждений изучили близлежащий коричневый карлик HD 33632 Ab с помощью телескопа Keck II на Гавайях. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Коричневые карлики представляют собой объекты, которые по массе (от 13 до 80 масс Юпитера) занимают промежуточное положение между планетами и звездами. HD 33632 Ab с предполагаемой массой 46 Юпитеров находится на расстоянии 86 световых лет от Земли и является компаньоном звезды солнечного типа HD 33632 A. Возраст объекта оценивается в 1-2,5 миллиарда лет.

Команда исследователей провела спектроскопию высокого разрешения с использованием прибора Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), чтобы измерить радиальные и проекционные скорости вращения карлика, а также определить наличие угарного газа и водяного пара в его атмосфере.

Результаты показали, что HD 33632 Ab имеет массу около 37 масс Юпитера и находится на расстоянии 18 астрономических единиц от своей звезды. Орбитальный период коричневого карлика составляет примерно 74 года, а эксцентриситет орбиты равен 0,25. Расстояние до HD 33632 A достигает примерно 18 астрономических единиц.

На основании спектров астрономы выявили в атмосфере коричневого карлика угарный газ и водяной пар. Следов метана они не обнаружили, что могло быть связано с несколькими факторами, в том числе с быстрым вращением карлика или относительно низким отношением сигнал/шум полученных спектров. Металличность объекта соответствует свойствам звезды, поэтому предполагается, что карлик образовался из пылевого диска путем гравитационного коллапса или через механизм гравитационной неустойчивости.