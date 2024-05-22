Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:54, 22 мая 2024Из жизни

Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

В Великобритании заявили о вторжении армии китайских мохнаторуких крабов

Фото: Christian Fischer / Wikipedia

Британцев предупредили о «вторжении армии» китайских крабов с мохнатыми клешнями. Об этом пишет Daily Star.

Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил предупреждение, согласно которому зарегистрировано уже более 800 случаев наблюдения китайских мохнаторуких крабов на территории страны. В частности, их неоднократно видели в устьях рек Ди, Конуи и Северн. Департамент отметил, что эти животные входят в сотню самых опасных инвазивных видов Великобритании, так как активно уничтожают местную фауну и представляют угрозу биоразнообразию.

В 2023 году в английском графстве Линкольншир биологи расставляли ловушки на мохнаторуких захватчиков, однако их количество продолжает расти по всей стране. Специалисты заявили, что особую опасность эти членистоногие представляют из-за того, что самка может снести от 500 тысяч до миллиона яиц.

Материалы по теме:
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Нашествие Откуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»
НашествиеОткуда взялось столько клещей, разбирался корреспондент «Ленты.ру»
17 июня 2016

Эксперты заявили, что миллионы китайских крабов уже уничтожают британскую флору и фауну. В частности, крабы питаются икрой лосося и форели, а также мидиями и речной растительностью, что наносит серьезный ущерб руслам рек. Кроме того, крабы легко разрезают клешнями рыболовные сети и питаются уловом. Они также переносят болезни, такие как чума раков, которые угрожает популяции европейских пресноводных белоклешневых раков.

Представители Департамента природных ресурсов Уэльса попросили граждан немедленно сообщать о появлении китайских крабов.

Китайские мохнаторукие крабы получили название из-за многочисленных волосинок на клешнях. Изначально они обитали в только в Желтом море. Считается, что в Европу они попали еще в 1912 году в балластных цистернах кораблей, которые часто заполняли прибрежным песком и илом.

Ранее сообщалось, что Таиланд переживает нашествие сомиков-нижнеротов. Страна столкнулась с серьезной проблемой после того, как люди стали выпускать домашних сомиков, которых еще называют «рыбами-присосками», в местные водоемы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили, что российские боеголовки уничтожили секретные базы наемников на Украине. Чем они там занимались?

      Путин поручил организовать летний отдых детей из зон затопления

      Определен срок первого запуска ракеты Ariane 6

      Дачникам назвали безопасные способы перевозки саженцев

      Задержанному ФСБ нелегальному оружейнику дали срок

      Инцидент у бассейна в Европе назвали началом «войн за шезлонги» на курортах

      «Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали приемлемыми

      Симоньян опубликовала список не обмениваемых Киевом пленных

      В Польше назвали условие стабильного мира в Восточной Европе

      В УФСИН раскрыли причину попадания бывшего депутата Яшина в ШИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше