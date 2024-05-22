Китайские мохнаторукие крабы захватили Великобританию

В Великобритании заявили о вторжении армии китайских мохнаторуких крабов

Британцев предупредили о «вторжении армии» китайских крабов с мохнатыми клешнями. Об этом пишет Daily Star.

Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил предупреждение, согласно которому зарегистрировано уже более 800 случаев наблюдения китайских мохнаторуких крабов на территории страны. В частности, их неоднократно видели в устьях рек Ди, Конуи и Северн. Департамент отметил, что эти животные входят в сотню самых опасных инвазивных видов Великобритании, так как активно уничтожают местную фауну и представляют угрозу биоразнообразию.

В 2023 году в английском графстве Линкольншир биологи расставляли ловушки на мохнаторуких захватчиков, однако их количество продолжает расти по всей стране. Специалисты заявили, что особую опасность эти членистоногие представляют из-за того, что самка может снести от 500 тысяч до миллиона яиц.

Эксперты заявили, что миллионы китайских крабов уже уничтожают британскую флору и фауну. В частности, крабы питаются икрой лосося и форели, а также мидиями и речной растительностью, что наносит серьезный ущерб руслам рек. Кроме того, крабы легко разрезают клешнями рыболовные сети и питаются уловом. Они также переносят болезни, такие как чума раков, которые угрожает популяции европейских пресноводных белоклешневых раков.

Представители Департамента природных ресурсов Уэльса попросили граждан немедленно сообщать о появлении китайских крабов.

Китайские мохнаторукие крабы получили название из-за многочисленных волосинок на клешнях. Изначально они обитали в только в Желтом море. Считается, что в Европу они попали еще в 1912 году в балластных цистернах кораблей, которые часто заполняли прибрежным песком и илом.

Ранее сообщалось, что Таиланд переживает нашествие сомиков-нижнеротов. Страна столкнулась с серьезной проблемой после того, как люди стали выпускать домашних сомиков, которых еще называют «рыбами-присосками», в местные водоемы.