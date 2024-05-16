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18:33, 16 мая 2024Из жизни

Таиланд захватили инвазивные сомики-нижнероты

В Таиланд проникли сомики-нижнероты и захватили все водоемы

Фото: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock / Fotodom

Таиланд переживает нашествие сомиков-нижнеротов. Об этом сообщает The Thaiger.

Страна столкнулась с серьезной проблемой после того, как люди стали выпускать сомиков-нижнеротов, которых еще называют «рыбами-присосками», в местные водоемы. Рыбы, которые не являются для Таиланда аборигенным видом, начали бесконтрольно размножаться. Сомиков-нижнеротов признали инвазивными, поскольку они наносят ущерб местным экосистемам.

Недавно владелец рыбной фермы из провинции Прачинбури опубликовал видео, на котором сливает воду из пруда, чтобы поймать рыбу для продажи, но обнаружил, что туда проникли и целиком захватили его «рыбы-присоски». Видео вызвало резонанс в социальных сетях.

Сомики-нижнероты, или Hypostomus plecostomus, происходят из Южной Америки и преимущественно встречаются в Бразилии. У этого вида большая голова, обращенный вниз рот, толстые губы, которые они используют для присасывания к разным поверхностям. Первоначально их импортировали в Таиланд в качестве декоративных рыб. Сомиков покупали для борьбы с водорослями и остатками пищи в аквариумах. Однако так как эти рыбы часто вырастают до нескольких килограммов, владельцы решают, что им тесно в аквариумах и выпускают их в реки и каналы.

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Сомики-нижнероты могут выжить в различных водных условиях, в том числе в загрязненных водоемах. Они всеядны и обладают высокой способностью к размножению, что позволяет им откладывать яйца практически в любой среде. Их агрессивный характер и пищевые привычки, в том числе поедание слизи и икры других рыб, способствовали сокращению популяции местных видов рыб.

Ранее сообщалось, что в США инвазивный вид улиток, которые опасны для людей, захватил новую территорию. Самки улиток способны откладывать яйца раз в неделю, что позволяет им очень быстро размножаться.

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      Антонина Черташ
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