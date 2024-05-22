Китайский турист выпил опасную дозу алкоголя и впал в кому в отеле Москвы

Mash: турист из Китая напился и впал в кому в отеле «Азимут» в Москве

Китайский турист напился и впал в кому в одном из московских отелей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице «Азимут» на улице Арбат. 43-летний Ли, который приехал в российскую столицу смотреть достопримечательности, был найден в своем номере без сознания. Скорая помощь отвезла иностранца в реанимацию, где ему поставили диагноз «тяжелое отравление».

Выяснилось, что турист принял опасную дозу алкоголя. В результате его пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Вскоре путешественник пришел в себя, а врачи запретили ему пить спиртное.

Ранее стало известно, что туристы из КНР массово устремились в Россию: в частности, в 2023 году страну посетили 477 тысяч китайцев.