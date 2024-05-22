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09:24, 22 мая 2024Экономика

Российская промышленность начала терять оптимизм

Индекс промышленного оптимизма в России опустился до минимума с начала 2023 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Предварительная оценка индекса промышленного оптимизма российских предприятий в мае показывает его снижение до минимума с начала 2023 года, хотя еще в марте он достигал максимума за два года. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (ранее проводился Институтом экономической политики имени Гайдара), пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной, как отмечает автор исследования Сергей Цухло, стало снижение оценок спроса со стороны компаний до отрицательных значений. Он добавил, что данные по июню из-за большего количества рабочих дней будут более показательными.

Удовлетворенность продажами опустилась менее значительно — лишь на пять процентных пунктов после апрельского локального максимума. Оценки запасов готовой продукции после шести месяцев избыточности ушли в недостаточность.

По словам Цухло, однозначно интерпретировать данные сложно. Промышленность либо утратила уверенность в возможности обеспечить достаточный выпуск продукции, либо больше не верит, что на нее сохранится наблюдавшийся ранее спрос.

Ранее замминистра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал, что в первом квартале текущего года в России на 42,4 процента выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Чтобы поддержать отрасль ведомство думает над тем, чтобы запретить параллельный импорт в отношении серверов и систем хранения данных.

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      Платон Щукин
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