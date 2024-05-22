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08:53, 22 мая 2024Бывший СССР

Медведчук предрек судьбу Зеленского на выборах

Медведчук: Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук предрек судьбу президента Украины Владимира Зеленского на выборах, заявив, что последний хорошо понимает, что проиграет их. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы. Вся история украинских выборов показывает, что президент войны не имеет шансов», — заявил Медведчук.

По его словам, Зеленский играл роль президента мира, когда избирался на президентскую роль, обманув тем самым украинский народ.

Ранее Медведчук оценил, может ли занять пост президента страны советник Зеленского Андрей Ермак. Политический деятель объяснил, что в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять только председатель Верховной Рады.

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