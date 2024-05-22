МИД России ответил на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога

МИД России: спекуляции о передаче Эстонии Саатсеского сапога бессмысленны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России ответили на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога, заявив, что спекуляции о его передаче бессмысленны, передает РБК.

«В настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», —добавили в дипломатическом ведомстве.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что в ласти Эстонии планируют потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг Саатсеского сапога.

Решение связано, как сообщается, с тем, что Эстония сомневается в проведении ратификации договора о границе и обмене территориями.