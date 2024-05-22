Минобороны ФРГ отвергло требования отказаться от увеличения оборонного бюджета

Reuters: Писториус не снизит требования к оборонному бюджету ФРГ на 2025 год

Министр обороны Германии Борис Писториус не готов снизить свои требования к оборонному бюджету на 2025 год или пойти на компромисс. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, глава Минобороны ФРГ заявил, что не будет раскрывать свою переговорную стратегию на встрече с немецким министром финансов и не будет подавать никаких сигналов, видит ли он место для компромисса по поводу увеличения оборонного бюджета Германии в будущем году на 6,7 миллиарда евро (7,3 миллиарда долларов).

«Я не готов сделать ни то ни другое», — констатировал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в неготовности начать диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, половина мира, но не российский лидер, работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир.