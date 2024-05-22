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10:11, 22 мая 2024Из жизни

Молния ударила в палаточный лагерь с детьми

В Германии 38 детей доставили в больницу после удара молнии

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash

38 детей доставили в больницу после того удара молнии на территории детского лагеря в Германии. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в районе Зост земли Северный Рейн-Вестфалия в воскресенье, 19 мая. В этот момент на отдыхе в палаточном лагере находилось около 700 детей. После случившегося на место прибыли 80 медиков и 120 пожарных.

Выяснилось, что никто серьезно не пострадал. 38 детей госпитализировали для наблюдения. Всех посетителей лагеря эвакуировали. «Люди, находившиеся рядом, почувствовали разряд тока. Потом они жаловались на покалывание в руках и ногах», — рассказал начальник пожарной охраны Томас Винеке. Всего на месте было осмотрено 62 пострадавших.

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В службе также отметили, что погода в районе происшествия испортилась внезапно, и еще за полчаса до удара молнии ничто не предвещало грозы.

Ранее сообщалось, что в Японии молния ударила в школьников во время тренировочного матча по футболу. В результате произошедшего 18 школьников получили травмы и были госпитализированы.

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      Никита Савин
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