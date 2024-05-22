Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 22 мая 2024Из жизни

Мужчина три часа занимался любовью с розовой машиной Илона Маска

Фото: Joe Seer / Shutterstock / Fotodom

В Южной Корее мужчина проник в автосалон и три часа занимался любовью с автомобилем, который выпускает компания Илона Маска. Об этом пишет Daily Star.

Неизвестный мужчина в медицинской маске забрался в автосалон компании Hyundai в городе Ильсан в субботу, 18 мая, и провел три часа с розовой машиной марки Tesla. Судя по записи камеры видеонаблюдения, он целовал ее, трогал и совершал возвратно-поступательные движения пальцами. Злоумышленник скрылся, когда к автомобилю приблизилась женщина.

Впоследствии странный ролик выложил в социальные сети ее муж. «Даже если я попытаюсь сообщить об этом в полицию, результата не будет, потому что не существует такого состава преступления, — написал он. — Может быть, лучше было бы избавиться от розового цвета… Интересно, не провоцирует ли это механофилов, как, например, сексуальное нижнее белье или что-то в этом роде?»

Установить личность мужчины в маске и его мотивы не удалось. Также неизвестно, как ему удалось оставаться незамеченным на протяжении трех часов, пока он ласкал машину.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии, переспавшая с сотней студентов в Мексике, заявила, что во время поездки в Великобританию занималась сексом на камеру с более чем 50 мужчинами. В частности, в Шеффилде она устроила «короткие свидания» с 14 строителями, которым предварительно приготовила бутерброды в качестве подарка

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

      Пентагон призвали разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ

      Мужчина три часа занимался любовью с розовой машиной Илона Маска

      Зеленский заявил о своей легитимности

      Байден заявил об использовании Трампом «языка Гитлера»

      Власти Израиля прервали трансляцию американского агентства

      Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта

      В России обнаружили новый вариант коронавируса FLiRT

      В Госдепе высказались о договоренности по замороженным активам России

      Учительница получила шесть лет тюрьмы за секс с 14-летним школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше