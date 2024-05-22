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18:11, 22 мая 2024Из жизни

Сатанист захотел шесть сосков и сделал пластическую операцию

Мужчина из США сделал пластическую операцию ради шести сосков

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Мужчина сделал пластическую операцию, потому что захотел иметь шесть сосков. Об этом пишет Daily Mirror.

Член Сатанинской церкви из США Гарри Хуфклоппен решил добавить четыре дополнительных соска на свой торс. Он обратился к пластическому хирургу и специалисту по «телесным модификациям» Стиву Хаворту. Хаворт согласился помочь Хуфклоппену и вживил ему под кожу четыре силиконовых имплантата, напоминающих по форме мужские соски. Мужчина четыре месяца ждал, пока места разрезов полностью заживут. После этого сатанист отправился к татуировщику, чтобы тот сделал соски более реалистичными с помощью цветных чернил.

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Видео своей трансформации он выложил в соцсети. Ролик набрал почти 30 тысяч просмотров. На нем Хуфклоппен подходит к камере и трогает по очереди все свои соски, после чего напрягает мышцы пресса. Хуфклоппен назвал проект трансформации «невероятно крутым» и добавил, что использованная технология может помочь людям, которые по какой-то причине потеряли грудь или соски. Он подчеркнул, что места для имплантатов были выбраны опытным хирургом во избежание осложнений.

Ранее американка, которая сделала популярную пластическую операцию «бразильская подтяжка ягодиц», пожалела о своем решении. Когда женщина набрала вес, она начала испытывать проблемы в транспорте, не помещаясь на сиденье.

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      Алиса Дмитриева
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