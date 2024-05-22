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19:31, 22 мая 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили смертельно обидевшие их замечания

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Люди, хранящие незабываемые обиды, вспомнили о том, кто их нанес. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один мужчина вспомнил смертельно обидевшее его оскорбление, нанесенное матерью.

Она не поверила каким-то моим словам, уже не помню чему. Назвала меня лжецом, плюнула в лицо и сказала: «Лжецы — отбросы земли». Все побои, которые она наносила мне до этого, померкли перед таким. Я никогда не прощу ее за эти слова

Parking_War_4100пользователь Reddit

Также в комментариях отметилась женщина, которую сильно обидела подруга ее брата.

Она сказала: «Ты бы неплохо выглядела, если бы ухаживала за собой». Я тогда переживала развод, работала в магазине запчастей в ночные смены и пыталась содержать детей

SpiritualMirror6691пользовательница Reddit
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Мальчик посмотрел на меня, на мои инструменты и сказал: «Я хочу быть как он, когда вырасту». Отец, недолго думая, ответил: «Нет, сын, ты заслуживаешь большего». Я очень хорош в своей работе, но не особенно ее люблю, немного стыжусь и не могу винить этого отца, потому что понимаю его. Может быть, поэтому его слова так меня и задели

calecovertпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни. Теперь он не может признаться ей в том, как ему это нравится.

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      Александра Лисица
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