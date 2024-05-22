На Украине запретили эвакуацию автомобилей

Верховная Рада Украины запретила эвакуацию автомобилей всем, кроме полиции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей всем, кроме полиции, если они не создают помех движению. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Помимо этого, в законопроекте предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил парковки.

В дополнении к документу отмечается, что, по статистике, за год возросло количество случаев временного задержания транспортных средств без законных оснований.

В парламенте также сообщили, что во время ракетных обстрелов люди часто бросают свои автомобили, чтобы как можно быстрее попасть в укрытие, из-за чего им не всегда удается припарковаться по правилам.

Ранее 12 человек в Херсонской области пострадали от ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что у многих пострадавших осколочные ранения.