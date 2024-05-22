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19:46, 22 мая 2024Силовые структуры

Начальника российского таможенного поста задержали по подозрению в коррупции

В Петербурге начальник таможенного поста задержан по подозрению во взятке

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Санкт-Петербурге начальника таможенного поста «Лесной Порт» Павел Усов задержан по подозрению в коррупции. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на осведомленный источник сообщает 78.ru.

По данным источника, на территории поста сегодня прошли обыски. Начальник поста Усов был задержан. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Мензелинский районный суд арестовал по уголовному делу о взяточничестве бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, также занимавшего пост министра образования и науки республики. Экс-чиновника взяли под стражу и отправили в СИЗО до 21 июля. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год он на посту главы Актанышского муниципального района получил от строительной компании взятку в виде услуг по реконструкции дома в селе Актаныш стоимостью 21,8 миллиона рублей. Взамен чиновник помог застройщику получить договоры на проведение капитального ремонта здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 миллионов рублей и на других объектах района.

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      Анна Габай
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