Названа причина критики США ордера МУС на арест Нетаньяху

Axios: США чувствуют себя обманутыми из-за запроса МУС на арест Нетаньяху

США критикуют запрос Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за отсутствия предупреждения о решении суда. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам представителя Белого дома, прокурор МУС Карим Хан нарушил свое обязательство перед США напрямую взаимодействовать с израильским правительством, прежде чем принимать решение об ордерах на арест.

«У администрации [президента США Джо Байдена] сложилось впечатление, что Хан нам солгал», — отметил чиновник, добавив, что США чувствуют себя обманутыми.

Ранее прокурор МУС в Гааге Хан запросил ордер на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. МУС обвинил их в ответственности за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение МУС «глубоко ошибочным» и пообещал, что администрация президента США вместе с Конгрессом будет работать над выработкой «надлежащего ответа».