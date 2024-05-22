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15:26, 22 мая 2024Бывший СССР

Опрос жителей Молдавии показал их отношение к НАТО

IMAS: больше половины жителей Молдавии не доверяют НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Более половины жителей Молдавии не доверяют НАТО, их отношение показал соцопрос, проведенный Институтом маркетинга и социологических вопросов (IMAS) страны.

Жителей республики попросили оценить свое доверие к различным международным институтам, среди которых были Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), НАТО, Европарламент и Евросоюз, Организация Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международный валютный фонд (МВФ).

Согласно опросу, «очень мало или совсем не доверяют» НАТО 60 процентов опрошенных, 30 процентов доверяют или «очень доверяют» организации, 10 процентов не смогли ответить на вопрос или не слышали о такой структуре.

С недоверием к Евросоюзу относятся 53 процента опрошенных, 40 процентов жителей относятся благосклонно и 7 процентов не слышали об организации или не смогли ответить на вопрос.

Ранее стало известно, что более половины опрошенных граждан Молдавии — 55 процентов — считают, что действующий президент республики Майя Санду не заслуживает быть избранной на второй срок. 39 процентов поддержали ее кандидатуру на пост следующего президента, 6 процентов респондентов на вопрос не ответили.

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      Валентин Карант
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