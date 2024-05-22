Пашинян ответил на обвинения оппозиции по поводу границ с Азербайджаном

Пашинян ответил на обвинения оппозиции картой границ с Азербайджаном 1976 года

На заседании парламента Армении премьер-министр страны Никол Пашинян показал карту 1976 года, по которой сейчас проводится процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

«По итогам длительной, тщательной работы в Армении на основании этих карт воспроизвели весь периметр границ страны», — заявил политик.

Оппозиция обвиняет правительство Пашиняна в предательстве, отмечая, что карты 1976 года не соответствуют национальным интересам. Вместо них предлагаются карты 1988 года.

Ранее в правящей партии Армении «Гражданский договор» высказались о возможности отставки Пашиняна. По словам политиков, оппозиция не сможет свергнуть премьер-министра.