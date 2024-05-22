Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 22 мая 2024Бывший СССР

Пашинян ответил на обвинения оппозиции по поводу границ с Азербайджаном

Пашинян ответил на обвинения оппозиции картой границ с Азербайджаном 1976 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На заседании парламента Армении премьер-министр страны Никол Пашинян показал карту 1976 года, по которой сейчас проводится процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

«По итогам длительной, тщательной работы в Армении на основании этих карт воспроизвели весь периметр границ страны», — заявил политик.

Оппозиция обвиняет правительство Пашиняна в предательстве, отмечая, что карты 1976 года не соответствуют национальным интересам. Вместо них предлагаются карты 1988 года.

Ранее в правящей партии Армении «Гражданский договор» высказались о возможности отставки Пашиняна. По словам политиков, оппозиция не сможет свергнуть премьер-министра.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

      В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

      Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

      Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

      Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

      Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

      Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше