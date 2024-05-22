Польша выступила за двухгосударственное решение по Палестине

МИД: Польша придерживается двухгосударственного решения по Палестине

Варшава продолжает придерживаться двухгосударственного решения по Палестине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

«Мы поддержим усилия верховного представителя Европейского союза и других стран, которые считают, что необходимо какое-то долгосрочное, стабильное решение», — заявил глава МИД.

Сикорский добавил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта «стабильным, долгосрочным решением будет существование двух государств».

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. Официальное решение вступит в силу 28 мая.