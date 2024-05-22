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17:15, 22 мая 2024Россия

Полыхающую на мосту в Подмосковье электричку сняли на видео

МЧС: загоревшуюся на станции Поварово в Подмосковье электричку потушили

В Подмосковье пожарные потушили электричку, загоревшуюся на станции Поварово. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

По информации ведомства, пожар охватил два вагона состава на площади в 140 квадратных метров. До прибытия спасателей из поезда самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пострадавших нет.

Очевидцы также сняли полыхающую электричку на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно один из охваченных огнем вагонов, который частично стоит на мосту над транспортным тоннелем.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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