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16:22, 22 мая 2024Ценности

Популярная модель посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье

Модель Зара Макдермотт посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт появилась на Каннском кинофестивале в откровенном образе. Снимки с мероприятия публикует Daily Mail.

26-летняя популярная модель посетила премьеру фильма «Эмилия Перес» в вечернем платье синего цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Наряд украшали блестящие камни, а в качестве аксессуаров знаменитость выбрала крупные серьги. Телезвезда также надела босоножки в тон, а волосы распустила.

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Известно, что на ковровой дорожке вместе с ней присутствовали певица Селена Гомес, актрисы Сальма Хайек и Ева Лонгория.

Ранее дочь британского актера Джуда Лоу посетила Каннский кинофестиваль в Париже, Франция, в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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