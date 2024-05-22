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14:58, 22 мая 2024Россия

Простая гигиеническая процедура едва не привела к смерти жителя Подмосковья

В Подмосковье врачи спасли мужчину, занесшего в уши инфекцию ватными палочками

Фото: Etactics Inc / Unsplash

В подмосковном Пушкине врачи спасли мужчину, занесшего в организм инфекцию во время чистки ушей ватными палочками. Простая гигиеническая процедура едва не привела к смерти россиянина, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, 28-летний мужчина обратился в больницу с гнойным отитом среднего уха, от которого страдал несколько лет. При этом на одно ухо он практически оглох. В ходе диагностики врачи выяснили, что у пациента повреждена барабанная перепонка, из-за чего он и занес в организм инфекцию.

Благодаря терапии мужчина начал чувствовать себя лучше, однако стал жаловаться на боль за ухом и лихорадку. Проведя ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию, врачи обнаружили у него воспаление среднего уха и сосцевидного отростка, а также наличие тромба в сигмовидном синусе. «Грубо говоря, весь верхний этаж уха воспален. И воспаление перешло на соседние анатомические структуры», — объяснил заведующий ЛОР-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

По его словам, врачи промыли пациенту все ячейки полости среднего уха, очистили от гноя из ложа сигмовидного синуса, после чего удалили тромб и зашили рану. На операцию ушло 2,5 часа. 10 дней спустя мужчину выписали на амбулаторное лечение. Слух россиянина начал восстанавливаться, однако его ждет еще одна хирургическая процедура, чтобы свести к нулю риски повторения заражения.

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Ранее в подмосковном Жуковском местный житель пришел к врачам с жалобами на насморк и узнал, что из его мозга вытекает ликвор — спинномозговая жидкость, которую он принял за сопли. Как выяснилось, за несколько месяцев до обращения к медикам россиянин упал с высоты шесть метров и получил травму. Как рассказали в региональном Минздраве, вытекание ликвора могло привести к развитию инфекции в головном и спинном мозге, а также к менингиту.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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