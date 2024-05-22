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18:39, 22 мая 2024Экономика

Путин назвал условие для роста российской экономики

Путин: для роста экономики РФ необходимы возможности для научных коллективов

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Рост российской экономики возможно обеспечить, если расширять возможности для научных и производственных коллективов. Такое условие в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) назвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, необходимо предоставлять больше возможностей инженерным, предпринимательским, творческим командам, а также волонтерам и представителям некоммерческих организаций (НКО). В этом случае страна решит самые амбициозные задачи и обеспечит рост экономики и благополучие своих граждан.

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Также глава государства заявил о необходимости активнее продвигать за рубежом отечественные бренды и разработки. Путин призвал развивать совместные проекты с дружественными государствами, «вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран».

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