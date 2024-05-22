Путин призвал активнее продвигать отечественные бренды за рубежом

Президент Путин призвал АСИ активнее продвигать в мире российские бренды

Отечественные бренды и разработки необходимо активнее продвигать за рубежом. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства призвал развивать совместные проекты с дружественными государствами, «вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран». Он добавил, что соответствующие предложения АСИ будут обсуждаться в рамках председательства России в БРИКС.

«В целом прошу агентство активнее развивать международное партнерство, направления своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов», — поручил президент.

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде 21 мая были впервые показаны новые автомобили возрожденного отечественного бренда Volga. Сообщалось, что выпуск машин стартует в 2024 году, а в 2025-м производство перейдет на режим полного цикла.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал автомобили из-за китайского руля. Он отметил, что новые модели выглядят современно, однако обратил внимание на то, что далеко не все детали машин производятся в РФ.