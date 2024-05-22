Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 22 мая 2024Экономика

Путин призвал активнее продвигать отечественные бренды за рубежом

Президент Путин призвал АСИ активнее продвигать в мире российские бренды

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Отечественные бренды и разработки необходимо активнее продвигать за рубежом. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства призвал развивать совместные проекты с дружественными государствами, «вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран». Он добавил, что соответствующие предложения АСИ будут обсуждаться в рамках председательства России в БРИКС.

«В целом прошу агентство активнее развивать международное партнерство, направления своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов», — поручил президент.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды. Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды.Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
20 ноября 2023

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде 21 мая были впервые показаны новые автомобили возрожденного отечественного бренда Volga. Сообщалось, что выпуск машин стартует в 2024 году, а в 2025-м производство перейдет на режим полного цикла.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал автомобили из-за китайского руля. Он отметил, что новые модели выглядят современно, однако обратил внимание на то, что далеко не все детали машин производятся в РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили, что российские боеголовки уничтожили секретные базы наемников на Украине. Чем они там занимались?

      Путин поручил организовать летний отдых детей из зон затопления

      Определен срок первого запуска ракеты Ariane 6

      Дачникам назвали безопасные способы перевозки саженцев

      Задержанному ФСБ нелегальному оружейнику дали срок

      Инцидент у бассейна в Европе назвали началом «войн за шезлонги» на курортах

      «Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали нормальными

      Симоньян опубликовала список не обмениваемых Киевом пленных

      В Польше назвали условие стабильного мира в Восточной Европе

      В УФСИН раскрыли причину попадания бывшего депутата Яшина в ШИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше